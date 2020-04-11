Певицу Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/8f3ecd26-7c26-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: TatianaBulanovaOfficial/facebook.com

Певица Татьяна Буланова помещена в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.

В настоящее время её осматривают медики. Исполнительница находится в сознании. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причину ухудшения самочувствия, уточняет РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус. Выяснилось, что звезде стало плохо во время концерта на Самуи. После выступления у неё поднялась высокая температура. Медиками было принято решение о госпитализации. Артистку отвезли в инфекционное отделение, где поставили капельницу.