Шоу-бизнес

Певицу Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге

21:51, 11 апреля 2020 219
Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: TatianaBulanovaOfficial/facebook.com

Певица Татьяна Буланова помещена в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.

В настоящее время её осматривают медики. Исполнительница находится в сознании. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причину ухудшения самочувствия, уточняет РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус. Выяснилось, что звезде стало плохо во время концерта на Самуи. После выступления у неё поднялась высокая температура. Медиками было принято решение о госпитализации. Артистку отвезли в инфекционное отделение, где поставили капельницу.

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