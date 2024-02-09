Наталья Штурм будет жить в отеле с джакузи из-за пожара в доме

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

Певицу Наталью Штурм поселили в столичном четырехзвездочном отеле с джакузи после пожара в ее доме на улице Черняховского, пишет Telegram-канал SHOT. Увидев дым в здании, артистка выбежала на улицу в горнолыжном костюме, взяв с собой только документы. Следующие три дня ей придется провести в гостинице, как и другим жителям дома.

Сама Штурм рассказала, что о пожаре узнала в интернете, после чего выглянула в окно, где уже было все в дыму. Исполнительница схватила паспорт и кредитки, побежала вниз, стучала в двери, кричала и будила соседей.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил, что причиной пожара в жилом доме на севере Москвы стало нарушение работы системы обогрева кровли. Во время первоначального осмотра установлено, что на чердаке между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений. Электропроводка и электрооборудование в этом месте повреждены огнем. Крыша жилой многоэтажки загорелась около полуночи. Огонь перекинулся на крыши двух соседних домов. Всего эвакуировали 400 жителей.

Пожар на кровле шестиэтажного жилого дома на улице Черняховского на севере Москвы возник в ночь на 9 февраля. Площадь распространения огня составила четыре тысячи квадратных метров. В ходе пожара сообщалось об обрушении чердака. Из дома эвакуировали 400 человек. О пострадавших не сообщалось.