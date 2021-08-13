Певицу МакSим выписали из больницы

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу, 13 августа, выписали из больницы. Исполнительница продолжит лечение дома, рассказала порталу 5-tv.ru её директор Маргарита Соколова.

Да. Марина продолжит лечение на дому. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет это сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться, — добавила представитель звезды.

В понедельник, 9 августа, артистка впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии. 38-летняя певица находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией».

Накануне пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru рассказала, что Абросимовой в ближайшее время нельзя будет петь. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя.