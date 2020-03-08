https://static.news.ru/photo/bd75c58e-6220-11ea-b5c3-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: maksimartist/instagram.com

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) выписалась из больницы. В лечебное учреждение она попала в феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем. За её состоянием постоянно следили медики.

[МакSим] чувствует себя гораздо лучше, но продолжает наблюдаться амбулаторно: проходит восстановительную терапию, ездит на процедуры. Ей по-прежнему прописан полный релакс, минимальные физические нагрузки, — рассказала директор исполнительницы Маргарита Соколова журналу «СтарХит».

Из-за госпитализации артистка отменила ближайшие концерты и ушла в бессрочный отпуск. По предварительным данным, у неё обнаружили проблемы с сосудами.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году певица МакSим попала в рейтинг самых популярных в Интернете знаменитостей по версии Mail.ru. Сервис проанализировал количество запросов с именами актёров, блогеров, музыкантов со всего мира и выбрал в каждой категории тех, кого пользователи ищут чаще всего.