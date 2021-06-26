«ИВЛ не справляется»: певицу МакSим перевели на ЭКМО

Друзья певицы МакSим (Марины Абросимовой) заявили, что артистку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат ИВЛ уже не справляется, передаёт KP.RU.

ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, — заявил друг семьи МакSим.

На ЭКМО девушку, по его словам, перевели два дня назад. Сейчас она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее, добавил источник. Кроме того, друзья певицы рассказали, что в её крови были найдены антитела к коронавирусу.

В свою очередь официальный представитель певицы MaкSим опроверг RT появившиеся слухи, назвав СМИ, разметившие данную информацию, «жёлтой прессой», которой доверять не стоит.

Есть понятие медицинская тайна, хоть это невозможно в наши дни. Любая информация, которая будет появляться в Интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки, — отметила официальный представитель артистки.

Ранее менеджер МакSим сообщала, что состояние артистки остаётся стабильно тяжёлым. У артистки наблюдается 75-процентное поражение лёгких, она по-прежнему на ИВЛ.

МакSим была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Певица поступила в больницу с температурой выше 39 градусов, медики диагностировали у неё пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.