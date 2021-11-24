Певица Юлия Беретта обвинила МакSим в «пиаре на болезни»

Певица Юлия Беретта раскритиковала коллегу по цеху МакSим (Марина Абросимова) за то, что она использовала свою болезнь в качестве пиара. Исполнительница рассказала, что из-за COVID-19 скончался её друг и продюсер Вадим Фишман. Об этом сообщает 5-tv.ru.

К сожалению, очень много смертей, поэтому этот вопрос очень для меня ранимый. Я сосредоточена на своём творчестве и считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, пиариться на болезни — это плохо, — пояснила Беретта.

Она добавила, что сначала очень серьёзно отнеслась к новости о том, что МакSим оказалась в больнице. Тем не менее когда стали появляться «ежечасные» новости о её состоянии, исполнительница поняла, что коллега использует болезнь для поддержания популярности.

Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после госпитализации и выписки опубликовала в соцсетях фотографии со старшей дочерью Александрой. Снимки исхудавшей звезды появились на её странице в Instagram.

Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова была в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила.