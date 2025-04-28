Певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз. Кадрами с торжества 37-летняя артистка поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов, банкет — в ресторане с видом на Москву.