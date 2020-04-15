Певица Валерия в третий раз проверилась на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a965870e-19fb-11ea-acad-fa163e074e61_660.jpg Певица Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Валерия и её муж Иосиф Пригожин не могут отказаться от участия в съёмках телепроекта, поэтому сдают анализы на COVID-19 каждую неделю.

По словам мужа певицы, теперь сдать биоматериал на тестирование можно, даже не приезжая в клинику. Персонал частного медцентра сам прибывает на скорой, и специалисты производят забор из ротовой полости сидящего в машине клиента. При этом сотрудники клиники одеты в защитные костюмы и маски.

Заходить в любую больницу, в клинику — ну как-то немножечко сейчас боязно. Приглашать кого-то к себе домой для того, чтоб сдать экспресс-тест, — тоже. А вот такой вариант мне прям кажется вообще идеальным, — поделилась Валерия.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Михаил Боярский сам решил сдать тест на коронавирус, так как он принял участие в проекте «Мы вместе». Несколько организаторов концерта оказались заражёнными COVID-19.