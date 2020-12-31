Певица Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

https://static.news.ru/photo/4299ff2e-4c1c-11eb-a222-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Популярная певица Валерия в первый день 2021 года стала бабушкой. Об этом она сообщила в своём Instagram.

Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной, — написала артистка.

Младший сын певицы 22-летний Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой в августе прошлого года. Уже тогда поклонники, рассматривая появившиеся в Сети фото со свадебной церемонии, обратили внимание на округлившийся животик счастливой невесты. Позже пара подтвердила, что действительно ожидает пополнения.

Сама девушка рассказывала, что будущий отец, узнав о скором появлении ребёнка, пребывал в радостном шоке. Хотя, по её словам, сначала он не проявил бурной радости, узнав, что у него родится дочь. Но вскоре он уже не думал ни о чём другом, кроме как о скором появлении ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, в ожидании родов Лиана похвасталась перед подписчиками в соцсетях дорогой детской коляской. Новая коляска обошлась девушке в 130 тысяч рублей. Не все пользователи положительно оценили выбор будущей мамы, некоторые посчитали, что покупка такой коляски — слишком дорогое удовольствие.