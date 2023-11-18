Певица Валерия раскрыла необычный пункт в своем райдере Певица Валерия включила в райдере требование об изоляции Пригожина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия

Российская эстрадная певица Валерия в интервью Станиславу Ярушину на YouTube-канале MUZLOFT рассказала, что одним из главных пунктов ее райдера является требование об изоляции мужа, продюсера Иосифа Пригожина. По ее словам, его присутствие мешает ей отдохнуть и уединиться.

Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать, — поделилась артистка.

Валерия также добавила, что просит организаторов обеспечить ее автомобилем без пробега, чтобы быть уверенной в том, что он «не развалится по дороге». При этом кормить артистку нужно овощами, творогом и медом, а поить — кефиром, водой и чаем. Также певица просит дополнять меню конфетами и колбасной нарезкой для ее мужа и музыкантов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что приз за первое место в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» должен составить не менее $1 млн. По его словам, за второе и третье места необходимо вручать по $500 тыс. и $250 тыс. Пригожин также отметил, что конкурс «Интервидение» не должен «нести в себе никакой политики». Идею проведения мероприятия выдвинули гендиректор Первого канал Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова.