Певица Валерия пожаловалась подписчикам на Пригожина

https://static.news.ru/photo/c4f3f366-9831-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/valeriya

Известная певица Валерия рассказала подписчикам, как она проводит семейные вечера вместе с мужем Иосифом Пригожиным.

Она пожаловалась, что муж не уделяет ей должного внимания. Вместо вечернего просмотра фильма продюсер решил заняться спортом.

Сели, называется, смотреть фильм. Я решила, что самое время нанести ответный удар за вчерашнее, — написала Валерия.

Она стала подшучивать над мужем за то, что он взял для занятия её гири. Несмотря на то что фильм посмотреть не удалось, супруги хорошо провели время вечером.

NEWS.ru писал, что продюсер Максим Фадеев и Валерия сняли клип на песню «До предела», не нарушая режим самоизоляции. Продюсер объяснил, что в клипе отражено настроение этого сложного времени.

Ранее Валерия объяснила, что её дочь поменяла имя с Анны на Шену из-за того, что решила пойти по стопам матери и заняться музыкой.