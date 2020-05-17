Певица Валерия пожаловалась подписчикам на Пригожина

Известная певица Валерия рассказала подписчикам, как она проводит семейные вечера вместе с мужем Иосифом Пригожиным.
Она пожаловалась, что муж не уделяет ей должного внимания. Вместо вечернего просмотра фильма продюсер решил заняться спортом.
Сели, называется, смотреть фильм. Я решила, что самое время нанести ответный удар за вчерашнее, — написала Валерия.
Она стала подшучивать над мужем за то, что он взял для занятия её гири. Несмотря на то что фильм посмотреть не удалось, супруги хорошо провели время вечером.
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NEWS.ru писал, что продюсер Максим Фадеев и Валерия сняли клип на песню «До предела», не нарушая режим самоизоляции. Продюсер объяснил, что в клипе отражено настроение этого сложного времени.
Ранее Валерия объяснила, что её дочь поменяла имя с Анны на Шену из-за того, что решила пойти по стопам матери и заняться музыкой.
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