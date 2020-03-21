https://static.news.ru/photo/f9acc3ae-6b80-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия заявила, что её дочь решила пойти по её стопам и связать жизнь с музыкой. Именно поэтому девушка решила отказаться от имени Анна.

Начинающая певица кардинально сменила имидж. Она отказалась от длинных локонов, отдав предпочтение мальчишеской стрижке. Изменения затронули даже юридическую сторону жизни. Шена Шульгина получила новый паспорт.

Я ведь тоже когда-то была Аллой. Но в 25 лет решилась на перемены. Мои родственники давно перестроились. Для мужа я — Лера. Для людей из прошлого я тоже уже давно Валерия, поэтому не вижу ничего страшного, что моя дочь теперь Шена, — призналась звезда в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По её словам, дочка не обижается, когда она её называет Анной.

Как писал NEWS.ru, дочь певицы Валерии опубликовала свой паспорт, чтобы развеять все мифы, касающиеся её имени.