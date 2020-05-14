Певица Успенская опубликовала фото из своей «американской» молодости

Российская певица Любовь Успенская на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фотографию из своей молодости. Как призналась артистка, снимок был сделан в 1979 году в ресторане «Садко» в Нью-Йорке.
Успенская за год до момента, когда была сделана фотография, вместе с мужем переехала в США. Там, в Нью-Йорке, она работала ресторанной певицей, и только в 1985 году у исполнительницы получилось записать свой первый сольный альбом.
В подписи к снимку артистка отметила, что глядя на это фото, она вспоминает «то беззаботное время».
Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы. Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернёт судьба, — написала Успенская в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, Успенская сообщила, что её пригласил для фотосессии журнал Playboy. Подписчики тут же бросились отговаривать 66-летнюю певицу от участия в мероприятии.
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