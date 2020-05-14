Певица Успенская опубликовала фото из своей «американской» молодости

https://static.news.ru/photo/de9b15b8-95d1-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Любовь Успенская на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фотографию из своей молодости. Как призналась артистка, снимок был сделан в 1979 году в ресторане «Садко» в Нью-Йорке.

Успенская за год до момента, когда была сделана фотография, вместе с мужем переехала в США. Там, в Нью-Йорке, она работала ресторанной певицей, и только в 1985 году у исполнительницы получилось записать свой первый сольный альбом.

В подписи к снимку артистка отметила, что глядя на это фото, она вспоминает «то беззаботное время».

Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы. Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернёт судьба, — написала Успенская в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Успенская сообщила, что её пригласил для фотосессии журнал Playboy. Подписчики тут же бросились отговаривать 66-летнюю певицу от участия в мероприятии.