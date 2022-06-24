Суханкина рассказала, кого из артистов в 90-е не запугивали даже бандиты Певица Суханкина: Ротару и Пугачеву в 90-е не запугивали даже бандиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Маргарита Суханкина

Софию Ротару и Аллу Пугачеву в 90-е не запугивали даже бандиты, так как понимали, что их «крышуют» еще более авторитетные и влиятельные личности, заявила певица Маргарита Суханкина. По ее словам, шоу-бизнесом в то время активно интересовался криминальный авторитет Япончик, пишет «360».

Известно, что Япончик очень любил шоу-бизнес — Пугачеву, Ротару. Но это были главные люди в бандитской группировке. И этих артистов не трогали, потому что понимали, что над ними есть те, кто сильнее сильных, — рассказала Суханкина.

По ее словам, к любому раскрученному музыкальному коллективу рано или поздно приходили «бандюги с золотыми цепями» и настойчиво предлагали платить часть выручки за «крышу». Суханкина отметила, что для защиты можно было нанять силовиков, однако и те требовали приличную сумму. При этом, отметила экс-солистка «Миража», выплаты криминалу могли составлять примерно половину от гонорара артистов.

Ранее стало известно, что действующего чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри могут привлечь к уголовной ответственности за связь с главой ирландской криминальной группировки Дэниелом Кинаханом.