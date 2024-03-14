Певица Слава рассказала о провалах в памяти Слава рассказала, как забыла слова из песни во время последнего концерта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что трижды забыла слова из своей песни «Без тебя меня нет» на концерте в городе Балаково Саратовской области. Исполнительница назвала провалы в памяти последствием усталости или старости. Слава подчеркнула, что ей «пора в отпуск».

Начинаю петь — и все. Просто вообще забывают слова. Напрочь! Я раньше всегда импровизировала в этом случае, а тут я посмотрела на Любку [танцовщицу] и задумалась. Это просто старость или усталость, я вам серьезно говорю. Надо отдыхать, потому что это сказывается на работе. И так три раза. Только на третий раз вспомнила слова, — со смехом рассказала подписчикам Слава.

До этого Слава сообщила, что после серии видео, записанных в состоянии алкогольного опьянения, начала вести трезвый образ жизни. Артистка предположила, что из-за отказа от спиртного она стала чаще болеть и поправилась на семь килограммов. Также исполнительница отметила, что в нетрезвом виде ведет себя неадекватно.



До этого Слава рассказала, что снимает стресс после скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым в ночных клубах с мужским стриптизом и позволяет себе выпить. Артистка заявила, что не употребляет запрещенных препаратов, и пожелала своим поклонникам не обращать внимания на сплетни.