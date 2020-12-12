Певица Слава не выступит на «Золотом граммофоне» из-за срочной операции

https://static.news.ru/photo/658ff362-3c8b-11eb-b452-fa163e074e61_660.jpg Слава Фото: nastya_slava/instagram.com

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, готовится отправиться в больницу, где ей проведут операцию. Она сломала плечо. Перелом осложняется смещениями. Об этом сообщил лечащий врач звезды.

Слава получила травму на прогулке. 40-летняя Анастасия гуляла возле своего загородного коттеджа и внезапно упала.

Сначала певица решила, что просто ушиблась, но вскоре потеряла сознание. Представитель артистки рассказала порталу Super.ru, что Слава не примет участие в запланированной новогодней съёмке церемонии «Золотой граммофон». Певице необходима операция. Врачи отметили, что кость не просто смещена, но и раздроблена.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.