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Певица Слава не выступит на «Золотом граммофоне» из-за срочной операции

16:35, 12 декабря 2020 315
Слава Слава Фото: nastya_slava/instagram.com

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, готовится отправиться в больницу, где ей проведут операцию. Она сломала плечо. Перелом осложняется смещениями. Об этом сообщил лечащий врач звезды. 

Слава получила травму на прогулке. 40-летняя Анастасия гуляла возле своего загородного коттеджа и внезапно упала. 

Сначала певица решила, что просто ушиблась, но вскоре потеряла сознание. Представитель артистки рассказала порталу Super.ru, что Слава не примет участие в запланированной новогодней съёмке церемонии «Золотой граммофон». Певице необходима операция. Врачи отметили, что кость не просто смещена, но и раздроблена.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певец Сосо Павлиашвили обвенчался с гражданской женой Ириной Патлах, с которой вместе уже почти четверть века. На церемонии присутствовали дети артиста.

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