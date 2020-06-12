Певица Штурм заявила, что верит видеообращению Ефремова

https://static.news.ru/photo/b6664bbe-ad3f-11ea-83a2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: nataliashturm/instagram.com

Певица Наталья Штурм на своей официальной странице в социальной сети отреагировала на вышедшее накануне видеообращение актёра Михаила Ефремова, по вине которого в центре Москвы произошла смертельная авария.

Исполнительница подчеркнула, что верит артисту. По её словам, сейчас многие не знают, как им дальше жить.

Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна, — написала Штурм в Instagram.

Подписчики Штурм в комментариях под этим постом разделились на да лагеря. Одни заявляли, что у алкоголиков не существует раскаяния, а только лишь «пьяные слёзы», другие призывали «не судить» и высказывали соболезнования в адрес как семьи погибшего водителя, так и по отношению к Ефремову.

Как сообщал NEWS.ru ранее, актёр Михаил Ефремов записал видео с извинениями. Ефремов подчеркнул, что ему известно мнение многих о том, что артист попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.