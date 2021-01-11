Певица Штурм виртуально поздравила с 17-летием отказавшегося от неё сына

Певица Наталья Штурм поздравила своего сына Арсения с днём рождения. Правда пришлось ей это сделать на своей странице в соцсети — сын перестал общаться со звёздной матерью после развода родителей.

С наступающим днём рождения, Арсюша! Тебе исполнится 17 лет. За эти годы у меня скопилось много фотографий, так что начала выставлять их заранее. Поздравляют же люди друг друга с наступающим Новым годом или Рождеством, вот и мне захотелось, — написала она в Instagram.

Артистка отметила, что знает, что сам сын читать пост не станет, но ему всё передадут.

Штурм родила сына с помощью процедуры ЭКО в 2004 году от Игоря Павлова. С появлением ребёнка отношения супругов разладились, в результате они вынуждены были развестись. Суд постановил, что сын должен остаться с матерью, но в 14 лет мальчик заявил, что намерен жить с отцом.

Сам Павлов пытался артистку лишить родительских прав, так как считает, что она ведёт распутный образ жизни: постоянно меняет возлюбленных и выкладывает фото в обнажённом виде.

Ранее Наталью Штурм обвинили в «сбагривании» сына Арсения бывшему мужу Игорю Павлову. Певица прошла несколько судов для определения места жительства сына. Изначально после развода родителей Арсений должен был жить пять дней с матерью и два дня — с отцом. Но Наталья Штурм призналась, что не справилась с воспитанием ребёнка и пересмотрела график его проживания с родителями. Подросток должен был пять дней жить с отцом-бизнесменом и два дня — с матерью. Но вышло так, что сын вообще не хочет видеться с певицей, не отвечает на её звонки и эсэмэски, писал NEWS.ru.