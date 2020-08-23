Певица Штурм рассказала о способе увековечить память Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/67b08246-e548-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: instagram.com/nataliashturm

Певица Наталья Штурм в разговоре с журналистами сообщила о необычном способе увековечить память скончавшейся исполнительницы Валентины Легкоступовой. Она предложила сделать из праха покойной звезды драгоценные кулоны.

По словам Штурм, об этом способе увековечивания памяти об ушедшем она узнала, посмотрев научно-популярную передачу про Китай. Оказалось, что в Поднебесной люди делают кулоны из праха, и это не просто странная услуга, а настоящая традиция. После просмотра программы Штурм заинтересовалась, можно ли совершить что-то подобное в России. Оказалось, что за круглую сумму это возможно не только в Азии.

Певица заметила, что не знает, «зайдёт» ли эта идея близким Легкоступовой. Дело в том, что стоит эта услуга очень дорого.

Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация для родственников будет не лишней, — цитирует исполнительницу Пятый канал.

Как сказала Штурм, она сама была бы не против после смерти превратиться в украшение для близких. Певица сказала, что может дать хорошие советы, оградить от ошибок. В общем, плохому не научит. Она, по собственному признанию, раньше на такие темы даже говорить боялась. А теперь, сказала Штурм, ушла Легкоступова, которой было 54 года. Также она упомянула и других певиц, которые умерли молодыми: Юлию Началову и Жанну Фриске.

Все мы под Богом ходим, — добавила Штурм.

Легкоступова умерла 14 августа в больнице Москвы. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Как ранее передавал NEWS.ru, известная в 1990-х годах певица Азиза 20 августа посетила церемонию прощания с коллегой Валентиной Легкоступовой, которая прошла в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Исполнительница рассказала, что похороны подруги для неё стали настоящим «безумием и кошмарным сном».