Певица Севиль рассказала, где отметит Новый год Севиль Велиева: в Новый год я буду работать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солистка Artik & Asti Севиль Велиева планирует работать в Новый год. Как заявила певица корреспонденту NEWS.ru, с семьей она планирует отметить праздник чуть позже.

В Новый год я буду работать. Обязательно отмечу с семьей, но чуть позже. Я решила, что пока я молодая, буду работать. Это часть моей профессии. Плюс мне очень нравится концентрат энергии, который есть на сцене. А как встретишь Новый год, так его и проведешь. А с семьей мы обязательно будем вместе на рождественских каникулах. Думаю, что в этом году я буду встречать Новый год в машине, перемещаясь из точки А в точку Б. Буду прям в машине загадывать желание, — заявила Севиль Велиева.

Напомним, в ноябре в Дубае прошел пятидневный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group. Третий день мероприятия закончился афтерпати, на котором воссоединились участники Artik & Asti Артем Умрихин и Анна Асти. Совместно артисты исполнили любимые зрителями композиции.

Ранее певец Эмин Агаларов рассказал, что Новый год он традиционно встретит в компании родных. Артист отметил, что из года в год старается не изменять этим планам. Эмин добавил, что не переживает по поводу того, что не успел что-то сделать в текущем году. Все несделанное успеет сделать в 2024 году, уверен он.