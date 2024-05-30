Певица Севиль раскрыла свое Alter ego Севиль Велиева назвала Енота из шоу «Маска» своим Alter ego

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Севиль Валиева

На презентации нового альбома исполнителя Юрия Киселева певица Севиль Валиева рассказала о своем Alter ego, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она напомнила, что недавно победила в шоу «Маски».

Енот из шоу «Маски» и есть мое Alter ego, — пояснила Севиль.

Она также отметила, что жизнь и творчество являются взаимодополняющими понятиями. Если, конечно, правильно использовать этот инструмент, уточнила Валиева.

Мне всегда было интересно, что стоит за песней, кто стоит за артистом, кто этот человек, какие у него принципы. И наоборот — иногда я интересуюсь личностью, и потом узнаю, что он поет или пишет песни, пишет картины или он знаменитый режиссер, а я могла это как-то упустить. То есть, для меня это взаимодополняющий фактор, — пояснила Севиль.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко запишет второй совместный трек с рэпером Лок Догом (Александром Жвакиным). В беседе на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» он напомнил, что у них с молодым исполнителем уже есть общая песня — «Мы будем жить», на которую снят клип.

Также на мероприятии Лещенко поделился, что читал автобиографическую книгу своей супруги Ирины «Диалоги с собой». Певец отметил, что сборник эссе содержит много метафорических описаний из жизни четы Лещенко. Автобиографическую книгу Ирина Лещенко выпустила в преддверии своего 70-летнего юбилея, в начале мая. По ее словам, это «история осознания себя в мире», жизни в семье, одиночества и встречи с Львом Лещенко.