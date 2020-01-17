После трёх лет счастливых отношений американская певица Рианна решила расстаться со своим возлюбленным Хассаном Джамилем, наследником владельца дилерской компании Toyota.
Первое время артистка не афишировала свою связь с арабским миллиардером, однако затем призналась, что у неё буквально «сносит крышу» от любви к нему. Рианна не скрывала, что хочет детей, но старалась не строить планов, считая, что всё предначертано свыше,
Что привело к разрыву между молодыми людьми, не сообщается .
В июне 2019 года журнал Forbes признал певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. Её состояние оценивалось в $600 млн, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен