https://static.news.ru/photo/43c58d1e-39ee-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Рианна Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

После трёх лет счастливых отношений американская певица Рианна решила расстаться со своим возлюбленным Хассаном Джамилем, наследником владельца дилерской компании Toyota.

Первое время артистка не афишировала свою связь с арабским миллиардером, однако затем призналась, что у неё буквально «сносит крышу» от любви к нему. Рианна не скрывала, что хочет детей, но старалась не строить планов, считая, что всё предначертано свыше, пишет Teleprogramma.pro.

Что привело к разрыву между молодыми людьми, не сообщается .

В июне 2019 года журнал Forbes признал певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. Её состояние оценивалось в $600 млн, писал NEWS.ru.