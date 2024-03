Певица Raye установила рекорд по числу наград на BRIT Awards Певица Raye получила шесть наград BRIT Awards, включая лучший альбом и песню

Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Flemming Bo/Global Look Press

Певица Raye

Британская певица Raye стала абсолютным триумфатором на церемонии вручения премии BRIT Awards, которая состоялась 2 марта в Лондоне. Raye получила шесть призов из семи номинаций, в которых была представлена, включая награды в категориях «Артист года», «Альбом года» (My 21st Century Blues) и «Песня года» (Escapism), а также «Лучший новый артист», «R’n’B-исполнитель» и сонграйтер. Данная премия впервые была присуждена женщине. До этого ни один артист в истории BRIT Awards не получал более четырех наград за один раз, среди тех, кому это удалось, значатся Адель, Гари Стайлз и группа Blur.

Группой года стала Jungle, лучшим поп-артистом — Дуа Липа, альтернативной рок-группой — Bring Me The Horizon, хип-хоп-артистом — Casisdead, танцевальным артистом — Кельвин Харрис, восходящей звездой — Last Dinner Party, продюсером года — Chase&Status. В международных номинациях призы получили Майли Сайрус (лучшая песня Flowers), SZA («Артист года») и Boygenius («Группа года»).

Дуа Липа открыла шоу исполнением своего нового сингла Training Season, также на церемонии выступили Raye, Тейт Макрей, Jungle, Rema, Бекки Хилл и Chase & Status, а также Кельвин Харрис и Элли Гулдинг. Закрыла шоу Кайли Миноуг, получившая в этом году почетную премию BRITs Global Icon Award.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал ожидаемым триумф американской певицы Билли Айлиш на церемонии «Грэмми». Музыкальный критик объяснил, что композиция What Was I Made For? стала хитом после того, как состоялась премьера популярного фильма «Барби», где песня использовалась в качестве саундтрека.

Саундтрек к «Барби» также победил в номинации «Лучшая песня для визуальных медиа». Кроме того, What Was I Made For? претендовала на награду в номинациях «Запись года», «Лучшее поп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Певица поблагодарила жюри премии и отдельно выразила благодарность своему брату Финнеасу О’Коннеллу, который пишет для нее музыку.