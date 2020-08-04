Певица Плетнёва улетела на отдых в Турцию

https://static.news.ru/photo/1147b5f8-d663-11ea-a16d-fa163e074e61_660.jpg Анна Плетнева Фото: dusya_star/instagram.com

42-летняя певица Анна Плетнева показала своим подписчикам серию фотографий в бикини с отдыха в Турции. Женщина похвасталась своей фигурой, поскольку у исполнительницы нет ни грамма лишнего веса.

Загорела за один день, — написала Плетнёва.

Подписчики выразили своё восхищение певицей. Они пожелали ей хорошего отдыха и обратили внимание, что не все так хорошо выглядят в 42 года.

Певица является многодетной матерью. Во время первого брака у неё родилась дочь Варвара. Сейчас женщина замужем за совладельцем фармакологической компании «Валента» Кириллом Сыровым. У пары двое детей: дочь Мария и сын Кирилл.

NEWS.ru писал, что Плетнёва вспомнила совет, который на заре творческой карьеры дала ей Алла Пугачёва.

Ранее менеджер певицы рассказал, что она страдает раздвоением личности. Но эти проблемы «только помогают» ей в работе.