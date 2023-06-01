Пелагея оказалась в центре скандала из-за отмененного концерта Пелагея оказалась в центре скандала из-за отмененного концерта в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Пелагея

Певица Пелагея оказалась в центре скандала из-за отмененного в 2022 году концерта, который должен был состояться в Москве в Зеленом Театре на ВДНХ. Поклонники исполнительницы возмутились из-за того, что недавно был анонсирован очередной концерт Пелагеи на той же площадке, при этом деньги за билеты на прошлогоднее выступление, которое так и не состоялось, не вернули, сообщает «Сиб.фм».

Как уточняет издание, в комментариях поклонники Пелагеи задались вопросом, что теперь делать тем, кто так и не смог попасть на концерт. Зрители ждут, когда им вернут деньги или же предоставят возможность посетить выступление певицы.

При этом мнение аудитории разделилось. Некоторые обвиняют в произошедшем организаторов, другие же считают, что во всем виновата сама исполнительница. Есть и те, кто в целом не понимают, как подобная ситуация могла произойти. Сама Пелагея ситуацию никак не комментировала.

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