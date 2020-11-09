Певица Овсиенко захотела завести ребёнка от отсидевшего мужа

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54-летняя певица Татьяна Овсиенко заявила, что не прочь завести ребёнка от гражданского мужа Александра Меркулова. Во время самоизоляции артистка предавалась мечтам о прибавлении в семействе.

Ребёночка мы очень хотим. Мы верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я, конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребёночка из детского дома. Пока думаем, — призналась певица в интервью изданию «Собеседник».

Она подчеркнула, что гражданский муж никогда не позволял каких-либо агрессивных действий по отношению к ней. Артистка отметила, что не задумывается об официальном браке, но может быть в будущем обвенчается.

Ранее в Сети появилась информация, что Овсиенко стала жертвой издевательства Александра Меркулова, который имеет несколько судимостей. Он освободился из заключения в 2017 году. По некоторым данным, большую часть состояния звезда 90-х потратила на адвокатов для мужчины, от всего имущества певицы осталась только четырёхкомнатная квартира в Москве.

Подруга певицы утверждает, что Меркулов спаивает Овсиенко, заставляет её сидеть дома и выпускает только на корпоративы и концерты. Также якобы на руках и ногах артистки появились синяки, который возникают после потасовок с сожителем. Певица опровергает эту информацию.

Как писал NEWS.ru, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что подумывает об услугах суррогатной матери, если вместе с мужем у неё не получится завести ребёнка. 44-летняя телеведущая замужем за бизнесменом Василием Бровко, у пары нет детей.