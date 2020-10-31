Певица Нюша хочет взять двухгодовалую дочь Симбу в бэк-вокалистки

https://static.news.ru/photo/432afdce-1b77-11eb-93c7-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Исполнительница хита «Выбирать чудо» Нюша рассказала о новых успехах своей двухгодовалой дочери Симбы. Малышка так хорошо запоминает слова, что певица раздумывает над тем, не взять ли ребёнка в качестве бэк-вокалистки.

Симба начала выговаривать букву «в» — это очень важная буква! Недавно я ездила на репетицию перед концертом, и она начала танцевать и петь. Она запоминает моментально слова, я даже думала её на бэк-вокал взять к этому концерту, — поделилась она в эфире шоу соцсети «Одноклассники» — «ОК на связи!»

Девочка родилась в ноябре 2018 года. Нюша сначала скрывала внешность ребёнка от поклонников и впервые показала лицо Симбы только зимой прошлого года. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Сивов, они в браке с Нюшей с 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Юлия Липницкая впервые показала лицо маленькой дочки. 22-летней олимпийской чемпионке удалось скрыть свою беременность. О том, что она родила, фанаты узнали спустя несколько месяцев.