Певица Ники Минаж сообщила о своей беременности

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Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Ранее актриса подарила её Алибасову, а тот переоформил её на своего помощника. Беседа сторон назначена на 7 августа.

Федосеева пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение,...