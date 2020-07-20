Шоу-бизнес

Певица Ники Минаж сообщила о своей беременности

17:52, 20 июля 2020 141
Ники Минаж Ники Минаж Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская рэп-певица, актриса и продюсер Ники Минаж опубликовала в соцсети фото в купальнике, на котором отчётливо виден её округлившийся живот.

С пузом, — подписала она фото в Instagram.

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#Preggers

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37-летняя Оника Таня Мараж вышла замуж за рэпера Кеннетта Петти в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, 41-летний избранник Ники Минаж имел судимость за попытку изнасилования, а также провёл семь лет в тюрьме за непреднамеренное убийство. Певица заявила, что её не беспокоят ошибки прошлого её возлюбленного и что она счастлива с ним.

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