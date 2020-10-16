Певица Настя Каменских порадовала поклонников фото в бикини

https://static.news.ru/photo/225ea5f8-0fd0-11eb-8459-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию в бикини. На ней девушка стоит, одетая в шорты с высокой талией, белый лиф и рубашку.

Buenos días! Пятница — уже повод для радости! — подписала снимок певица.

Фотография была сделана во время отдыха на юге. Поклонники осыпали певицу комплиментами, но некоторые из подписчиков посчитали, что купальник у неё маловат, также им не понравились очки девушки.

Ранее певица показала в социальной сети голую грудь. Артистка опубликовала серию фотоснимков с курорта. На них она стоит в стрингах на балконе номера и прикрывает голую грудь руками.

Каменских неоднократно выставляет в социальной сети свои откровенные фото. В июне она похвасталась идеальной фигурой, сфотографировавшись в белье телесного цвета. Девушка подчеркнула, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя».

NEWS.ru писал, что Каменских показала редкие снимки со свадьбы с Потапом. Бракосочетание артистов прошло в Лас-Вегасе во время гастролей. Певица рассказала, что решение было спонтанным, а инициатором стал её возлюбленный.