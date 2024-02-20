Певица МакSим угодила в скандал после съемки с беззубым медведем Поклонники назвали бессердечной певицу МакSим после съемки с медведем без зубов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Поклонники назвали бессердечной певицу МакSим после фотосессии с бурым медведем Степаном, которую она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В комментариях обратили внимание, что на снимках у хищника нет зубов, и предположили, что их удалили для безопасности артистки. Сама исполнительница пояснила, что зубы медведя выпали от старости, но, несмотря на это, он хорошо ест.

Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото, — написала подписчица Анютка.

Пользовательница Катя Радин заметила на лапах медведя длинные когти и сообщила, что если «он выпустит их наружу, то может зарубить одним ударом». Комментатор Татьяна Викторова назвала кадры певицы ужасными и написала, что подобные фотосессии приводят к спросу на фото с дикими животными, во время которых они страдают. Поклонница Катерина Вивас пожалела медведя, назвав его «цирковой игрушкой для людей».

МакSим шикарная, но зачем использовать диких животных? Это не домашние, у диких инстинкты. Ради красивых фото... Дикие никогда не будут домашними. Не надо мешать природе. Бедные животные... Лишили их своего места обитания и лезут ради фото, — выразила мнение подписчица Наталья.

Ранее певец Прохор Шаляпин опубликовал фото с актрисой Мариной Федункив и назвал ее певицей МакSим. Артист отметил исполнительницу хита «Знаешь ли ты» на снимке, сопроводив пост хештегом «Вдоль ночных дорог».

В комментариях подписчики тут же указали Шаляпину на ошибку. Некоторые поклонники предположили, что на фото, возможно, действительно МакSим, которую не узнать из-за фотошопа. Один из пользователей отметил, что певица «помолодела». Другие допустили, что Шаляпин просто пошутил.