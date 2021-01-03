Певица МакSим предстала перед поклонниками в отличной форме

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Не так давно артистка попала в серьёзную аварию.
На видео, которое опубликовано в социальной сети, певица предстала в нижнем белье за гончарным станком. Фанаты отметили, что артистка заметно похудела и раскрепостилась. Многие из них заявили, что МакSим выглядит «сногсшибательно».
Стоит отметить, что певица также выложила фото, сделанные во время новогодних праздников. На всех снимках МакSим выглядит очень привлекательно и скорее напоминает юную студентку, нежели возрастную звезду начала нулевых.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева продемонстрировала своим поклонникам роскошную фигуру. Артистка опубликовала селфи из бассейна, на котором засветилось её соблазнительное декольте.
На 41-летней певице был купальник василькового цвета, при этом сама она была без косметики.