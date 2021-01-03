Певица МакSим предстала перед поклонниками в отличной форме

https://static.news.ru/photo/560d46ac-4dce-11eb-8e78-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: maksimartist/instagram.com

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Не так давно артистка попала в серьёзную аварию.

На видео, которое опубликовано в социальной сети, певица предстала в нижнем белье за гончарным станком. Фанаты отметили, что артистка заметно похудела и раскрепостилась. Многие из них заявили, что МакSим выглядит «сногсшибательно».

Стоит отметить, что певица также выложила фото, сделанные во время новогодних праздников. На всех снимках МакSим выглядит очень привлекательно и скорее напоминает юную студентку, нежели возрастную звезду начала нулевых.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева продемонстрировала своим поклонникам роскошную фигуру. Артистка опубликовала селфи из бассейна, на котором засветилось её соблазнительное декольте.

На 41-летней певице был купальник василькового цвета, при этом сама она была без косметики.