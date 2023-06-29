Певица МакSим попала в «черный список» ФНС из-за долга KP.RU: певица МакSим попала в «черный список» ФНС из-за долга больше миллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) оказалась в «черном списке» Федеральной налоговой службы (ФНС). Как сообщает KP.RU, причиной стали долги исполнительницы на сумму один миллион 51 тысяча рублей. Если артистка затянет с оплатой, налоговая может обратиться к судебным приставам, уточняет издание. Это будет грозит Абросимовой арестом счетов, имущества и запретом выезда за рубеж.

По данным издания, после отмены тура из-за состояния здоровья певица перестала появляться на публике. Поклонники даже заподозрили, что МакSим находится в положении. Но позже в Сети появились фотографии, на которых артистка, страдавшая до этого от алкогольной зависимости, отдыхала в баре и выпивала. После этого случая Абросимова, судя по соцсетям, стала посвящать свободное время посещению культурных мероприятий и работе с детьми в собственной школе искусств.

Правда, финансовое состояние певицы после отмены тура пошатнулось, отмечает издание. Гонорары были главным источником доходов Абросимовой, а школа искусств не приносит прибыли.

В апреле концертный директор МакSим Павел Назаров сообщил, что было принято решение перенести гастрольный тур исполнительницы по состоянию здоровья. Артистке стало плохо во время концерта в Сочи. На курорте «Роза Хутор» МакSим едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. 1 апреля певица также не смогла провести концерт в Твери должным образом.