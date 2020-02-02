https://static.news.ru/photo/0991746e-45ce-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поступила в московскую клинику из-за проблем с сосудами, сообщает Teleprogramma.pro.

Помощница артистки Маргарита Соколова уточнила, что 36-летняя МакSим ушла в бессрочный отпуск и не планирует выступать в ближайшее время.

У неё с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят, — уточнила Соколова.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году певица Максим попала в рейтинг самых популярных в Интернете знаменитостей по версии Mail.ru.