Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поступила в московскую клинику из-за проблем с сосудами,
Помощница артистки Маргарита Соколова уточнила, что 36-летняя МакSим ушла в бессрочный отпуск и не планирует выступать в ближайшее время.
У неё с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят, — уточнила Соколова.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году певица Максим попала в рейтинг самых популярных в Интернете знаменитостей по версии Mail.ru.
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