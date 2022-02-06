Певица МакSим обвинила бывшего возлюбленного в унижениях

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала про случаи унижения и критики со стороны бывшего возлюбленного. Не называя имени мужчины, артистка заявила, что причина неестественных фотографий и маникюр неправильного цвета — прямой результат многолетних отношений. Несмотря на это, она призналась, что сейчас она чувствует себя любимой.

Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой и всегда нужной, — поделилась Абросимова.

Некоторые подписчики предположили. что речь может идти о первом муже исполнительницы звукорежиссёре Алексее Луговцове, за которого она была замужем с 2008 по 2011 год. Многие пользователи обрадовались позитивному настрою певицы и пожелали ей здоровья и творческих успехов.

Ранее бывшая жена экс-короля Малайзии и модель Оксана Воеводина опубликовала снимок повзрослевшего сына и рассказала о его успехах в изучении английского языка. Мисс Москва — 2015 написала, что это стало результатом того, что она отдала ребёнка в детский сад. При этом, по словам модели, мальчик прекрасно говорит по-русски. Она также отметила, что у него проявляются музыкальные способности.