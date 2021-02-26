Певица МакSим назвала причину появления шрамов по всему телу

https://static.news.ru/photo/d68de736-7840-11eb-b154-96000091f725_660.jpg Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, из-за чего на её лице и теле появились шрамы.

Артистка призналась, что после аварии у неё осталось много небольших шрамов по всему телу.

Я их совершенно не стесняюсь. Какие есть — такие прожиты, — заявила исполнительница в интервью Teleprogramma.pro.

По её словам, сейчас особенно заметным является шрам на переносице, который она получила, ударившись о стол. Абросимова добавила, что небольшой рубец на лбу у неё появился после аварии.

В начале 2021 года певица МакSим впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Не так давно артистка попала в серьёзную аварию. На видео, которое опубликовано в социальной сети, певица предстала в нижнем белье за гончарным станком. Фанаты отметили, что артистка заметно похудела и раскрепостилась. Многие из них заявили, что МакSим выглядит «сногсшибательно».

Стоит отметить, что певица также выложила фото, сделанные во время новогодних праздников. На всех снимках МакSим выглядит очень привлекательно и скорее напоминает юную студентку, нежели возрастную звезду начала нулевых, писал NEWS.ru.