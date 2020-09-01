Солистка Little Big столкнулась с травлей из-за развода лидера группы

Пользователи социальных сетей подвергли жёсткой критике участницу группы Little Big Софью Таюрскую после того, как лидер группы Илья Прусикин объявил о разводе с женой.
Поклонники творчества Little Big уверены, что певица стала главной причиной разлада в семье фронтмена группы.
Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло, — цитирует агентство РИА Новости комментарии пользователей Instagram под последней публикацие Таюрской.
Некоторые поклонники группы интересуются реакцией Таюрской на новости о разводе Прусикина, другие же прямо нападают на певицу.
Только после долгих лет замужества ты поймёшь и поставишь себя на её место, — пишут в комментариях.
В то же время часть поклонников группы встали на защиту певицы.
При чём тут Соня, зачем вы её обвиняете? Она тут не виновата, — отмечают защитники Таюрской, некоторые из которых призывают агрессивно настроенную аудиторию наслаждаться творчеством любимой группы, а не заглядывать музыкантом «под одеяло».
Сама Таюрская призвала поклонников воздержаться от публичных оскорблений и заявила, что была вынуждена удалить часть комментариев.
Если вы хотите меня пооскорблять — пишите мне в директ! — подытожила певица в комментариях.
Как сообщал ранее NEWS.ru, 31 августа вокалист группы Little Big и певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе.