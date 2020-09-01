Солистка Little Big столкнулась с травлей из-за развода лидера группы

Фото: sonyatayurskaya/instagram.com

Популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.

Ведущая шоу «Дом-2» показала, как она парится в бане, а также купается в чане. Она надела чёрный купальник с яркими вставками. Если выходной, то такой. Уехать за 100 км от...