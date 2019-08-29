https://static.news.ru/photo/29509c46-ca5c-11e9-84ea-fa163e074e61_660.jpg Инес Незири Фото: New Wave/facebook.com

Певицу из Албании Инис Незири признали лучшей на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Жюри присудили ей максимальное количество баллов.

Албанка, юная участница потрясающая. Мурашки были, когда она пела песню Пугачевой. Все «десятки», какие могут быть комментарии, когда профессиональные члены жюри ставят «десять», это само за себя говорит, — цитирует РИА Новости гендиректора конкурса Александра Румянцева.

Сама певица пока не верит в свою победу. По её словам, это произойдёт только тогда, когда она получит награду из рук организаторов фестиваля. В целом, своё лидерство в конкурсе она считает заслуженным.

Я очень много работала, думаю, эта победа стала достойной оплатой за мои труды, — рассказала Инис журналистам.

Музыкальный конкурс «Новая волна» проводится ежегодно в российском курортном городе Сочи. В этом году фестиваль проходит с 24 по 29 августа.

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