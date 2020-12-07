Певица Ирина Нельсон объяснила, что её убрали с телевидения из-за возраста

https://static.news.ru/photo/bf1753a2-388b-11eb-9be8-fa163e074e61_660.jpg Ирина Нельсон Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участница группы REFLEX 48-летняя певица Ирина Нельсон рассказала поклонникам, что им не стоит ожидать её участия в новогодних программах на телевидении. Артистку не стали приглашать на «огоньки», поскольку кто-то из руководства посчитал, что она выглядит недостаточно хорошо.

Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? «Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что REFLEX уже не тот», — написала Нельсон на своей странице в Instagram.

Сама артистка считает, что выглядит прекрасно. Она убеждена, что не укладывается в существующие форматы, и намерена их разрушать. Поклонники поддержали певицу, подчеркнув, что она является лучшей.

Ирина Нельсон выступала сольно под псевдонимом Диана с 1992 по 1999 год, а затем стала вокалисткой группы REFLEX, с которой гастролировала до 2007 года. С 2012 года она совмещает сольную карьеру с работой в группе.

Как писал NEWS.ru, юморист Елена Воробей рассказала, что приняла участие в съёмках новогоднего «огонька». Из-за пандемии коронавируса шоу снималось не так, как обычно. Сначала артисты должны были сдать тесты на коронавирус, а перед появлением в студии пройти через тепловизоры.

Ранее артист Владимир Винокур заявил, что будет участвовать в съёмках всех новогодних «огоньков», куда его позовут. Он подчеркнул, что не согласен с предложением Валерия Меладзе, который призвал представителей шоу-бизнеса бойкотировать праздничные шоу из-за запрета концертов во время пандемии.