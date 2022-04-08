Певица Хлебникова раскрыла причину пожара в своей московской квартире

Российская певица Марина Хлебникова рассказала, что причиной пожара в её квартире в Москве стала неисправность проводки старой галогенной лампы. Напомним, что пожар в апартаментах артистки случился 18 ноября 2021 года. Певица уточнила, что она заснула в момент возгорания, а после потеряла сознания из-за угарного газа, передаёт «Комсомольская правда». После пожара ей пришлось перенести операцию по пересадке кожи.

Потом уже мы нашли, где загорелось. Мы же не могли найти, и они не могли найти — два раза приходила экспертиза. И только когда отодрали гипсокартон, там два таких обугленных чёрных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху, — сообщила артистка.

Хлебникова отметила, что она пришла в норму и в данный момент занимается ремонтом квартиры.

11 января Хлебникова сообщила, что выписывается из больницы. Она была госпитализирована 18 ноября после пожара в квартире. У звезды зафиксировали 20% ожогов тела. В последнее время состояние артистки оценивалось как удовлетворительное, Хлебникова практически восстановилась. Она перенесла две операции, а в больнице пробыла практически два месяца.

Позднее певица рассказала о своём состоянии после пожара. По словам артистки, операция на лице прошла успешно.