Певица Ханна обратилась к российским выпускницам Певица Ханна рассказала, что получила на выпускном неприятный опыт

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Ханна

Певица Ханна на презентации нового альбома Юрия Киселева призналась, что у нее есть очень неприятный опыт выпускного, передает корреспондент NEWS.ru. Она поругалась со своим бойфрендом и очень переживала. Исполнительница обратилась ко всем российским выпускницам, у которых также не складываются личные отношения.

Я хочу сказать, девочки, реально хватит переживать и страдать. Самое лучшее у вас впереди. Если у вас такой же неудачный опыт с выпускным с бойфрендом, просто не переживайте. Я на своем опыте говорю, что это очень неприятно, когда у тебя такое событие, такой праздник, а ты сидишь и плачешь потому, что он за тобой видите ли не заехал, — посоветовала певица.

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