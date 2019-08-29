https://static.news.ru/photo/5f115572-ca76-11e9-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: billieeilish/instagram.com

Американская певица Билли Айлиш опубликовала в Instagram фото после московского концерта и подписала его словом «спасибо».

Это восхитило подписчиков звезды. Они написали, что любят её и попросили приехать ещё.

Айлиш также рассказала, что из-за выступления в Москве проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Она разметила фото, свидетельствующее о её победе в трёх номинациях с клипом на песню Bad Guy - «Лучший новый артист», «Лучший монтаж», «Прорыв года». В комментарии артистка написала «lub you», на что обратила внимание одна из русскоязычных поклонниц.

Ранее News.ru писал, что хит Bad Guy стал самой популярной песней в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных российских городов.