Азиза ушла со сцены после записи песни об СВО Певица Азиза переехала за город и начала писать «энергетические» картины

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Певица Азиза

59-летняя певица Азиза приостановила концертную деятельность после записи песни о специальной военной операции на Украине, сообщает PROZVEZD со ссылкой на друга исполнительницы, журналиста Дениса Сорокина. По его словам, эту композицию — «Любимые не умирают» — на слова Ильи Резника не взяли ни на телевидение, ни на радио, что очень сильно расстроило Азизу. После этого артистка переехала за город и занялась созданием «энергетических» картин, сообщает портал.

У Азизы все прекрасно: она просто устала от лживого мира шоу-бизнеса и ушла со сцены сознательно. До этого записала новую песню, но ее не взяли в прокат. Видимо, посчитали, что неформат. Конечно, Азизу это потрясло. В наше непростое время такие композиции очень нужны, — заявил Сорокин.

По его словам, «энергетические» картины, которые создает Азиза, обладают целительной силой и могут изменять реальность.

Она даже внешне изменилась: помолодела, похорошела. Не тратит нервы попусту, живет вдали от города, на берегу озера, и радуется. Накупила себе кучу красок, холстов и творит. Предложения о концертах ей поступают до сих пор, пока она от них отказывается. Но такие люди не могут без сцены. Поэтому, конечно, она вернется, — считает Сорокин.

Ранее сообщалось, что Азизе приписывали роман с Филиппом Киркоровым. После брака с Пугачевой артист в разные годы увлекался известными певицами. Также ему приписывали романы с Ладой Дэнс, Машей Распутиной, Анастасией Стоцкой, Ани Лорак, Натальей Гордиенко и диджеем Катей Гусевой. Двое детей Киркорова появились на свет от суррогатной матери, имя которой держится в тайне. В 2011 году родилась дочь музыканта Алла-Виктория, а спустя год — сын Мартин-Кристин.