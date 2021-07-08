Певица Азиза раскрыла, у кого хочет взять донорскую яйцеклетку

Советская и российская певица Азиза отложила свадьбу со своим возлюбленным — итальянским ресторатором Александро Лортэ, так как ей пока не дали донорскую яйцеклетку, передаёт портал «Собеседник». Звезда раскрыла, что хочет взять материал у кого-нибудь из своих дальних родственников.

Новую дату торжества Азиза и Лортэ ещё не назначали . Но исполнительница уверена, что в любом случае станет «самой красивой невестой на свете» и подготовит для гостей ряд сюрпризов, среди которых и новые песни.

Мой поезд уже ушёл. Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть троюродные племянницы и другие родственники. По нашему роду клетку можно взять. <...> Это очень личный вопрос, который меня уже давно беспокоит, — добавила Азиза.

По словам журналистов, Азизе сначала отказали все родственники, чем расстроили звёздную тётю. Но через некоторое время одна племянница, проживающая в Германии, заявила, что готова помочь артистке. Знаменитость планировала выйти замуж в июне, но планы сорвали коронавирус и поиск яйцеклетки.

Азиза согласилась стать женой Лортэ 10 апреля 2021-го, в день 57-летия. В мае она отметила, что хочет потратить на праздник около 15 млн рублей и пригласить 450–500 гостей.

Ранее сообщалось, что российская актриса Анастасия Макеева в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» раскрыла, почему ей пришлось облизать палец мужа, Романа Малькова, во время свадебной церемонии. Женщина отметила, что обручальное кольцо оказалось для него слишком маленьким и она решила на всякий случай подстраховаться.