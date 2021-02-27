«Пионерский лагерь»: Спиридонова рассказала о закулисье шоу «Точь-в-точь»

https://static.news.ru/photo/9702fa30-79ed-11eb-9302-96000091f725_660.jpg Анастасия Спиридонова Фото: nastena_spiridonova/instagram.com

Певица Анастасия Спиридонова поразила телезрителей своими преображениями в Любовь Успенскую и Леди Гагу в телепроекте «Точь-в-точь» на Первом канале. Она призналась, что участие в шоу ей далось тяжело.

У меня нет актёрского образования, поэтому непросто оказалось перевоплощаться в других людей. Это конкретная авантюра. Самым страшным было оказаться в последних рядах и обнаружить, что у меня нет к этому никакого таланта. Магическое преображение происходит, когда тебе наклеивают чужой нос, губы, подбородок, вставляют линзы, а ещё ты превращаешься в блондинку, — рассказала Спиридонова изданию StarHit.

По словам девушки, она не поверила, что «так может быть», когда увидела себя в зеркале в образе Успенской. Опыт был даже немного пугающим, добавила певица.

Спиридонова отметила, что только на нанесение макияжа для определённых образов может уйти до пяти часов. При этом после нанесения грима артистам нельзя есть. При снятии макияжа работающие на телепроекте специалисты используют в огромных количествах масла и спирт.

Это в чём-то даже мучительный процесс, имею в виду гримирование. Зато с участниками шоу мы постоянно смеялись. Проходишь мимо и видишь, например, Александра Градского (а мы не знали, какие образы в этот съемочный день у других), думаешь, а кто это. А это Панайотов! После выступлений все шли на снятие грима, а выглядело это так: кто-то уже с половиной бороды, кто-то оттягивает нос, потому что его уже можно порвать. Было весело, сложилось впечатление, что мы в каком-то творческом пионерском лагере, — поделилась Спиридонова.

Певица заявила, что единственным её желанием перед началом проекта было «не стать последней».

Как писал NEWS.ru, ранее актриса Екатерина Шпица, известная по своей роли в фильме «Поддубный», во время прямого эфира с серебряной медалисткой Олимпиады в Пхёнчхане Евгенией Медведевой рассказала, как приняла участие в телевизионном проекте «Точь-в-точь». Там артистка перепела хит Полины Гагариной А Million Voices («Миллион голосов») в образе певицы.