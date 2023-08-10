Певица Алсу появилась на публике без обручального кольца

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алсу

Российская певица Алсу на фоне слухов о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым стала чаще появляться на публике, сообщает женский журнал Woman.ru. По его данным, недавно исполнительница была на выступлении Леонида Агутина на «Плюс Даче» и очевидцы не заметили на ее пальце обручального кольца.

В публикации отмечается, что Алсу перестала появляться на публике со своим супругом и даже отпраздновала без него день рождения. Алсу исполнилось 40 лет 27 июня. В честь юбилея звезда устроила шумную вечеринку, на которую позвала друзей. После нее она одна уехала в путешествие.

В марте 2021 года Алсу и Ян Абрамов отмечали 15-ю годовщину свадьбы. Предложение руки и сердца певица получила в Париже. Поженились Алсу и Абрамов в марте 2006 года в Москве. Их свадьба обошлась в $3,5 млн. Уже в сентябре 2006 года у них родилась дочь Сафина. Еще через полтора года супруги стали родителями дочки Микеллы, а в 2016 году на свет появился их сын Рафаэль.

Ранее сообщалось, что американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл отметила 42-летие в итальянском ресторане Tre Lune в калифорнийском городе Монтесито, где проживает пара. Герцогиню также сопровождали несколько друзей, включая актера Мэтта Коэна и музыканта Трэвиса Баркера. Несмотря на слухи о возможном расставании Сассексов, Меган и Гарри выглядели счастливыми и беззаботными, пишет издание.