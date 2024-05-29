Покупателю назвали цену виллы Алсу и ее мужа в Крыму Mash: стоимость виллы Алсу обойдется покупателю в 800 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авторы Telegram-канала Mash сообщили, что на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму нашелся покупатель. Участок был выставлен на продажу три года назад. Вилла обойдется покупателю в 800 млн рублей.

За 800 мультов покупатель получит: 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальную студию, конюшню, манеж, садовый пляж, причал и вертолетную площадку, — говорится в публикации.

По данным канала, в ближайшее время на полуостров приедет отец певицы, чтобы показать виллу законному владельцу. Здание находится в элитном поселке Вязовая Роща под Севастополем. Местные жители утверждают, что последний раз артистка посещала виллу до 2014 года. Потом из нее сделали гостиничный комплекс.

Местные риелторы утверждали, что Алсу и Абрамов пытались избавиться от владений с 2021 года. Новым хозяевам предстоит вложить до 100 млн рублей в реконструкцию, поскольку дом уже обветшал. Сейчас в «гостиничном комплексе» никто не проживает.

Ранее в Сети появились фотографии певицы, которая после расставания с супругом впервые появилась на публике. Кадры опубликовала жена комика и телеведущего Гарика Мартиросяна блогер Жанна Левина-Мартиросян. Алсу на снимке была в элегантном сером шелковом костюме и кроссовках.