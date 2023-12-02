Певица Акула рассказала о поддержке участников СВО Певица Акула: я ездила поддерживать российских бойцов в зону СВО

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Оксана Почепа

Певица Акула (Оксана Почепа) в беседе с NEWS.ru на «Супердискотеке 90-х» в Москве сообщила, что приезжала в зону проведения СВО для поддержки российский бойцов. Она назвала себя патриоткой страны и отметила, что не кричит об этом на каждом углу.

Мы ездили поддерживать наших бойцов. Но не кричим об этом. Мы патриоты своей страны, — сказала певица.

Певец Филипп Киркоров на вручении наград ежегодного фестиваля «Песня года» заявил, что Россия победила нацизм тогда, победит и сейчас. Свою награду на фестивале исполнитель получил за саундтрек к фильму режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг».

Продюсер Иосиф Пригожин до этого заявил, что певица Наргиз Закирова оказалась «самым мерзким существом», которое он когда-либо встречал в жизни. По его словам, артистка показала неблагодарность стране, которая дала ей все.

Негативная реакция Пригожина последовала за скандальным разговором Наргиз с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Она призналась в спонсировании ВСУ и любви к националисту Степану Бандере. Кроме того, она сообщила о страданиях, которые испытывала, когда жила в Москве и вынуждена была общаться с россиянами.