https://static.news.ru/photo/a9645066-4023-11ea-83f8-fa163e074e61_660.jpg Оксана Почепа Фото: pochepa/instagram.com

Популярная артистка начала 2000-х Оксана Почепа (Акула) рассказала, что уже в 15 лет знала, что выйдет на российский уровень. Работа с солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым помогла звезде Ростовской области закрепиться в Москве и выпустить дебютный альбом.

Ещё в 15 лет, когда мы прославились в Ростове-на-Дону, я была уверена, что скоро переберусь в столицу, — рассказала StarHit Почепа.

Она считает, что «раскрутиться» ей помогла уникальность, потому что раньше такого не было, чтобы «ещё совсем ребёнок пела такие взрослые песни». Однако на пике популярности она уехала в США к своему любимому мужчине и не выступала два года. Сейчас она вернулась в Россию и пробует начать всё с нуля.

Раньше важнее всего были ротации на радио, эфиры по телевизору. Сейчас проще — все ушли в Интернет, — считает артистка.

Как писал NEWS.ru, американская певица Мадонна, сославшись на плохое самочувствие, отменила очередное выступление в рамках тура Madame X. Фанатам она сообщила об отмене за 45 минут до начала программы. Исполнительница опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост с извинениями. Фанаты с пониманием отнеслись к сообщению певицы и пожелали ей скорейшего выздоровления. Вероятно, что отмена шоу связана с недавней травмой, которую исполнительница получила во время падения с лестницы.