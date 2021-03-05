Певица Адель развелась с мужем

https://static.news.ru/photo/0b29a1ee-7dcb-11eb-9c54-96000091f725_660.jpg Адель Фото: adele/instagram.com

Британская исполнительница Адель официально расторгла брак с бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом рассказал инсайдер из окружения звезды.

О расставании пара сообщила ещё в апреле 2019 года, но процесс затянулся из-за раздела имущества, пояснил собеседник Us Weekly. У 32-летней Адель и 46-летнего Конекки есть 9-летний сын Анджело. Они продолжают вместе заниматься его воспитанием.

Встречаться пара начала ещё в 2011 году. Сын появился на свет в 2012 году, но поженились возлюбленные только в 2017-м.

В последнее время Адель, которая всегда отличалась пышной фигурой, сильно похудела. Поклонники разделились на два лагеря: одним показалось, что певица подурнела, а другие оценили изящный вид артистки. Сама Адель с юмором отнеслась к ситуации и даже шутила про то, как разрыв с мужем помог ей сбросить 45 кг.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Произошло это на съёмках нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с его участием.