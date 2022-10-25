Певец ЮрКисс заявил о готовности ехать воевать в зону СВО

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец ЮрКисс

Певец Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, заявил о готовности ехать воевать за Россию в зону СВО на Украине и бегать от этого не собирается. При этом артист занимает четкую позицию по частичной мобилизации в России, считая, что на фронте должны воевать только те люди, которые подготовлены к этому, пишет «Слово и Дело».

На фронте должны быть те люди, которые подготовлены к этому. Лично я готов ехать на фронт и бегать от этого не собираюсь, — сказал ЮрКисс.

ЮрКисс также подчеркнул, что не осуждает звезд отечественного шоу-бизнеса, уехавших из России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Однако он считает, что в сложившейся ситуации эти артисты продемонстрировали свое истинное лицо, .

Я без осуждения отношусь к тем, кто уехал. Это личный выбор каждого. Конечно же, в сложной ситуации они показывают свое истинное лицо. Я считаю, что настоящий мужчина должен быть мужчиной до конца. Тем более в трудное время, когда ты нужен своей стране, своим близким. Ты должен находиться там, где ты нужен, — отметил ЮрКисс.

Певец Юрий Киселёв, известный как ЮрКисс, ранее рассказал, за что на самом деле получил из рук президента медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Общественность усомнилась, что 23-летний на тот момент исполнитель достоин награды, которую вручают «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Певец и сам согласен, что формулировка, за которую вручают награду, не очень применима в данном случае. Но, скорее всего, она продиктована регламентами, так что какую-то отдельную формулировку для исполнителя придумывать никто не будет. Тем более что в списке награждаемых числилось довольно большое число людей, которые действительно внесли такой вклад.